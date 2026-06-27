Alejandro Fernández propone a Juan Fernández como secretario general del PP catalán

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha propuesto al portavoz en el Parlament, Juan Fernández, como nuevo secretario general del partido en sustitución de Santi Rodríguez.

Lo ha anunciado en la presentación de su candidatura ante el XVI Congreso del PP de Catalunya este sábado, y que se tendrá que votar durante el cónclave.

Fernández ha dicho que el portavoz parlamentario "ha demostrado su solvencia, su capacidad primero como teniente de alcalde en Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament".

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