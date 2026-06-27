Alejandro Fernández reivindica la unidad del PP catalán para dar un "salto inédito"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicado la unidad del PP catalán, algo que ve esencial para que el partido dé un "salto inédito" en su historia.

Así se ha expresado en su discurso en el XVI Congreso del PP de Catalunya que se celebra este sábado en Barcelona, en el que Fernández será previsiblemente reelegido como presidente del partido.

Ha asegurado que "si quedara alguna herida abierta están más que cerradas" y ha pedido al partido pasar de la resistencia al crecimiento.

"Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo. Reconforta al espíritu y es la receta del éxito", ha dicho.

Así, ha llamado a pasar página y ha añadido que el partido no tiene excusas para no seguir creciendo.

"NO HACEMOS CORDONES SANITARIOS"

También ha subrayado que la derecha "ha vivido relativamente sometida a la izquierda y su supuesta superioridad moral", y en el caso de Catalunya, dice, también ha estado sometida a la superioridad moral del nacionalismo.

A este respecto, ha dicho que el PP catalán no tiene nada que copiar de estas fuerzas y no quiere parecerse a ellas: "Desde el hecho indiscutible de que somos demócratas, que no hacemos cordones sanitarios, que escuchamos a todo el mundo y que aceptamos la pluralidad democrática".

EQUIPO "RENOVADO"

Fernández también ha presentado el equipo de su candidatura, con Juan Fernández como secretario general del partido y la diputada del Parlament Lorena Roldán como nueva portavoz en la Cámara.

Ha destacado que se trata de un equipo "renovado, reforzado y diseñado desde la unidad del partido".