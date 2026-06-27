Alejandro Fernández revalidará este sábado la presidencia del PP catalán en el XVI congreso

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (1d), el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández (c), y el líder en Barcelona, Daniel Sirera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya celebra este sábado su XVI congreso, en el que el actual líder del partido, Alejandro Fernández, previsiblemente revalidará el cargo y se renovará la secretaría general, con la salida de Santi Rodríguez.

Bajo el lema 'Volem més', el cónclave, pendiente desde 2022, busca erigir al partido como proyecto reformista basado "en la ley y el orden", según la ponencia que guiará sus políticas en los próximos años.

La cita contará con la presencia e intervención del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y del secretario general, Miguel Tellado, y tiene como objetivo afianzar el crecimiento de los populares en Catalunya, comunidad decisiva para que Feijóo pueda llegar a la Moncloa.

Tal y como expresa el lema ('Queremos más', en castellano), el PP catalán quiere poner las bases para ganar más fuerza y establecerse como alternativa tras décadas de 'governs' nacionalistas y socialistas.

Con la revalidación de la presidencia de Fernández (en el cargo desde 2018) al no haber otro candidato, el foco está puesto en la secretaría general, tras la salida de Santi Rodríguez.

Este nombramiento corresponderá al presidente, Alejandro Fernández, y el nombre que suena con más fuerza es el del actual portavoz de los populares en el Parlament, Juan Fernández.

"Después de 5 años he hecho todo lo que tenía que hacer", ha asegurado este viernes Rodríguez en su última entrevista como secretario general en 'TV3', donde ha evitado dar su opinión respecto a quién cree que debería sustituirle en el cargo.

LIDERAZGO AFIANZADO

Fernández llega a este XVI congreso del PPC con un liderazgo afianzado tras ser una figura clave en el crecimiento del partido en Catalunya, pasando de 3 a 15 escaños en el Parlament en las últimas elecciones autonómicas.

Un crecimiento que le ha valido para recuperar la confianza de Feijóo, con quien había mantenido desavenencias, ya superadas según han remarcado diferentes voces populares en el último año, y que llevaron a Génova sopesar en 2024 su relevo al frente del partido.

Superadas las tensiones, motivadas especialmente por la relación que consideraban ambas cúpulas populares que debían mantener con Junts, el objetivo ahora es reducir la diferencia electoral con el PSOE de cara a las próximas elecciones generales.

Con todo, la ponencia que se debatirá y se aprobará este sábado no incluye referencias a posibles pactos con otros partidos políticos y establece la neutralidad que evitará diferencias entre las diferentes posturas en el seno del partido.

NUEVA HOJA DE RUTA

Los populares catalanes fijarán su estrategia política en la hoja de ruta, coordinada por el senador Juan Milián, y con la diputada en el Parlament Lorena Roldán y el exdiputado Fernándo Sánchez Costa como ponentes.

El texto aboga por la ley y el orden como prioridad central y exige "de forma urgente un nuevo modelo de financiación autonómica, con más recursos y fruto del consenso" entre todas las comunidades autónomas.

La ponencia defiende un "control ordenado de los flujos migratorios" para preservar la cohesión social y el buen funcionamiento de los servicios públicos y la expulsión de extranjeros en situación irregular que cometan delitos.

Asimismo, apunta que "el fundamentalismo islamista se está convirtiendo en una amenaza para la libertad" y por ello destaca que, mientras el islam es una religión respetable y amparada por la ley, el fundamentalismo es una ideología totalitaria.

La hoja de ruta habla también de libertad económica y se compromete a "una fuerte reducción de la carga fiscal sobre familias, autónomos y empresas, eliminando impuestos que penalizan el ahorro, la inversión y la transmisión de patrimonio".

ALTERNATIVA AL "NACIONALISMO"

El texto también aboga por "reforzar la presencia efectiva" de las instituciones del Estado en Catalunya como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con recursos y capacidad operativa para desarrollar plenamente sus funciones.

El documento lamenta que "el nacionalismo ha subordinado las instituciones y las necesidades reales de los ciudadanos a un proyecto de división" y, por ello, erige al partido como alternativa de libertad.

FEIJÓO CLAUSURARÁ

"Queremos seguir creciendo e incorporar a miles de catalanes cansados del separatismo y el socialismo. Y hay otra razón adicional, porque Catalunya será decisiva en el cambio político que España necesita" para que Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, aseguró la presidenta del comité organizador del congreso, Llanos de Luna.

El congreso dará comienzo a las 9 de la mañana con la intervención inicial de Llanos de Luna, seguirá con las intervenciones de Alejandro Fernández antes y después de ser reelegido, y la clausura irá a cargo de Alberto Núñez Feijóo.

A lo largo de la mañana, antes de dar comienzo a la presentación de las ponencias y a las votaciones, intervendrán los presidentes del PP de Barcelona, Manu Reyes; de Girona, Daniel Ruiz; de Lleida, Xavier Palau, y Tarragona, Maria Mercè Martorell, así como de la Junta Local en Barcelona, Daniel Sirera.