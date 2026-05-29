Álex de la Iglesia, PHotoESPAÑA y Volata Di Peluca, en Cupra City Garage Madrid en junio

Exposición en Cupra City Garage Madrid en junio - CUPRA

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural del Cupra City Garage Madrid de junio estará protagonizada por Álex de la Iglesia, PHotoESPAÑA y Volata Di Peluca, informa el espacio en un comunicado este viernes.

De la Iglesia participará en una nueva edición de Tardes de Guion en colaboración con Ocho y Medio, una conversación que se centrará en las claves creativas detrás de su filmografía, el proceso de escritura y las decisiones narrativas.

Por su parte, PHotoESAPAÑA presentará la exposición inmersiva 'Fronteras digitales de la imagen', que pone el foco en el talento creativo emergente y las nuevas posibilidades del arte digital contemporáneo.

Volata di Peluca celebrará la clausura de la tercera temporada del 'Volata World Rally: conduciendo de Alaska a la Patagonia', un viaje que le ha llevado a recorrer más de 50.000 kilómetros a través de 16 países.

La agenda se completa con las actuaciones de García Picasso y Acereda, los conciertos de Piano City Madrid, una nueva edición de la Cupra Running Tribe y una mesa redonda literaria en el marco del Orgullo LGTBIQ+.