Alicia Albares aborda la maternidad desde el terror en 'La mala madre' en el Festival de Sitges

La directora Alicia Albares durante el photocall de la película 'La mala madre' en el Festival de Sitges, a 10 de octubre de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

La directora Alicia Albares aborda la maternidad desde la óptica del género de terror en 'La mala madre', que se proyecta este sábado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en la sección Panorama y está protagonizada por Mariana Cordero y Thaïs Blume.

En rueda de prensa, ha asegurado que abordar los temas de la maternidad es "necesario" y ha querido que su largometraje de debut lo hiciera desde el cine de género.

En 'La mala madre', una mujer (Blume) despierta sin recuerdos en una casa extraña y aislada, cuidada por un médico y su madre (Cordero), y a medida que pasan los días descubre una verdad que involucra secretos, secuestros y asesinatos.

Ha subrayado que esta película ha tardado seis años en hacerse y que por el camino han aparecido otras que abordan la maternidad como 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'Salve María', de Mar Coll o 'Mamífera', de Liliana Torres, con "mirada de autor".

Albares ha dicho que su propuesta con 'La mala madre' tiene mirada de autor, pero también una voluntad de cine comercial y de género, por lo que quería que fuera "distinta", y ha señalado que es una película pensada para mujeres que les gusta el terror.

La directora ha considerado necesario abordar los tabúes que rodean a la maternidad y debatir los problemas desde una mirada femenina, y ha dicho que una madre puede "haberse arrepentido de tener un hijo, pero quererlo".

Sobre la situación del cine de género en España, ha enfatizado que existen pocos referentes femeninos, entre los que ha situado a Carlota Pereda, que precisamente ha inaugurado esta edición de Sitges con 'Found Alive': "Las mujeres necesitan ver más mujeres haciendo género".