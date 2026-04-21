Almodóvar ensalza al cine en los Premis RNE Sant Jordi: "No concibo mi vida sin hacer películas"

El director Pedro Almodóvar durante el photocall de la entrega de los 70 Premis RNE Sant Jordi de cine, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Presentados por Silvia Abril y Gemma Nierga, los premios condecoran la película ‘Los Domingos’ - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Pedro Almodóvar ha recibido este martes el galardón de Honor de los 70 Premis RNE Sant Jordi de cinematografía, donde ha ensalzado el cine: "No concibo mi vida sin hacer películas y tampoco concibo mi futuro sin ellas".

"He tenido mucha suerte. En los 46 años que llevo dedicándome a esta profesión, he tenido mucho más éxito y he tenido muchos más premios de los que hubiera soñado", ha afirmado en la gala, que se ha celebrado en el Teatre Lliure de Montjuïc, en Barcelona.

Ha remarcado su vocación por el cine, ya que dice que desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse a hacer películas, en un primer momento como actor, aunque más tarde descubrió la dirección y el guión: "Ahí decidí que ese era el puesto que quería ocupar".

Ha recordado sus inicios en los años 80, cuando España celebraba la llegada de la democracia: "De pronto teníamos acceso a todo tipo de libertades. Vivir esos años me marcó para siempre. Mi cine es hijo directo de esa libertad. Sin democracia no hubiera podido hacer ninguna de las películas que he hecho".

Ha agradecido la generosidad de los Premis RNE Sant Jordi y ha dicho estar muy contento de estar en Barcelona: "Estoy deseando que se me ocurra otra película para poder volver a rodar aquí".

El reconocimiento se lo han entregado la cantante Amaia Romero, quien ha asegurado que Almodóvar "ha cambiado la forma de mirar el cine"; y la actriz Bárbara Lennie, quien recuerda que el director le regaló la novela 'La mala costumbre' de Alana S. Portero.

CARME ELIAS Y KARLA SOFIA GASCÓN

Por otro lado, Carme Elias ha recibido la Mención Especial de los premios, que galardona su trayectoria, y, tras recogerlo, la actriz ha agradecido a quienes la han acompañado y enseñado en su carrera, y ha hecho un llamamiento a ir al teatro: "Id siempre al teatro, porque el teatro es vida".

La actriz Karla Sofia Gascón ha sido galardonada con el premio a la Trayectoria Internacional, y en su discurso ha reivindicado la cultura ante la oscuridad del mundo actual: "Aunque muchos se empeñan en ocultarla y pretendan someternos entre religiones y políticas. Yo como la leyenda de Sant Jordi tengo que estar a espadazos con un puñado de dragones todos los días".

La directora de 'Los Domingos', Alauda Ruiz de Azúa, ha sido reconocida con el premio a la Mejor Película Española, y ha señalado que si esta cinta ha podido crecer y viajar ha sido por los espectadores, por su "tiempo, sano desapego a lo literal e incluso por asumir el riesgo de tener una opinión propia de la película".

La directora y guionista Eva Libertad, premio a la Mejor Ópera Prima por 'Sorda', película participada por RTVE, ha dedicado el galardón a las mujeres sordas que le compartieron sus vivencias y destaca el "poder transformador del cine" porque, a raíz de la película, la Asamblea General de Murcia ha aprobado un protocolo para mujeres sordas durante el parto.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Angel Larroca, por su parte, ha recogido el premio a la Mejor Producción Extranjera por 'La vida de Chuck' de Mike Flanagan, ha destacado el "honor" de distribuir esta película, de la que destaca cómo ha conseguido conectar con el público.

El director de RNE, Roberto Santamaría, ha entregado el premio a la Industria a Blanca Aysa, de Plan B, quien ha destacado los 25 años la agencia y el poder aconsejar y proponer tanto a gente consagrada como a jóvenes talentos, a quienes les dice "que se dejen descubrir, porque es muy necesaria la voz de ellos también" en la industria.

El actor Álvaro Cervantes ha recibido el premio al Mejor Actor, por su interpretación en 'Sorda', quien ha señalado que "a veces cuesta" que el público vaya a las salas de cine y que le hace mucha ilusión recibir este reconocimiento

Nora Navas ha sido reconocida con el premio a la Mejor Actriz por su papel en 'Mi amiga Eva', y dice que le hace ilusión recibir este premio por una comedia: "Me he dado cuenta de la dificultad que tiene la comedia, lo difícil que es para un actor estar en esta partitura tan fina".

Han sido galardonados como mejor actriz y actor extranjeros Renate Reinsve y Stellan Skarsgard por 'Valor sentimental'; y, en cuanto a la votación del público --las Roses de Sant Jordi--, los reconocimientos han sido para la comedia 'La cena' y la de animación 'Flow', como mejor película española e internacional, respectivamente.

GALA

La gala conmemora también los 50 años de Ràdio 4 y entre los asistentes, estaban las actrices Carme Sansa, Betsy Túrnez, Andrea Guasch, Àgata Roca e Ingrid Rubio; el actor Joan Sentís y el director y guionista Cesc Gay.

Las presentadoras han sido Silvia Abril y Gemma Nierga, y a la cita también ha acudido los cantantes Amaia Romero y Alfred Garcia; las periodistas Cristina Villanueva y María Eizaguirre; el actor y humorista Salva Reina; los artistas del Benidorm Fest Tony Grox & LUCYCALYS, Asha e Izan Llunas; el cantante de OT 2018 Dave Zulueta, y el influencer Edgar Caro, entre otros.