Alumnos de 25 centros celebran una conferencia que simula el funcionamiento de Naciones Unidas

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acogido esta semana la IX Singularity Model United Nations (SMUN), donde unos 200 alumnos de 15 centros educativos españoles y extranjeros públicos y privados han simulado durante 3 días ser delegados de países de Naciones Unidas para debatir, negociar y plantear soluciones a desafíos globales.

Han abordado la desinformación, las empresas militares privadas en la seguridad global, los derechos de la infancia en entornos digitales, además retos de sostenibilidad, tecnología, IA y cooperación internacional, informa en un comunicado St. Peter's School Barcelona, impulsor de la iniciativa.

En esa escuela se han hecho la sesiones de trabajo, mientras que la sesión inaugural se ha celebrado en la Universitat CEU Abat Oliba, y los comités han estado presididos por universitarios de la Asociación de Estudiantes de las Naciones Unidas (UNSA Barcelona), con apoyo de antiguos participantes del SMUN.