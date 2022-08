Álvarez (UGT) cree que el decreto de ahorro energético necesita "tiempo y responsabilidad"

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que el decreto ley de medidas de ahorro energético que se somete a votaciones este jueves en el Congreso necesita "tiempo, responsabilidad y cabeza", y que en caso de que apruebe, las medidas deberán aplicarse con mucha prudencia, en sus palabras.

En declaraciones a los medios este jueves en Barcelona, ha sostenido que se deberá cumplir el decreto conforme a las leyes del país, por lo que medidas como los 27 grados en establecimientos "no pueden aplicarse a un trabajador que tenga una actividad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sitúe en 25 grados".

Ha recalcado que el objetivo del sindicato para este año es que el Gobierno suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que ha recordado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a Fomento el Trabajo que organizarán movilizaciones en otoño "si no se sientan a negociar un acuerdo integral para poder desarrollar la negociación colectiva" en España.

Y ha asegurado que los sindicatos no permitirán que los salarios suban en torno al 3% ante una inflación del 10%: "No tiene ni pies ni cabeza, no ocurre en ningún país europeo", ha dicho, y cree que a partir de enero el SMI tendría que ser de 1.100 euros mensuales.

AGRADECE A YOLANDA DÍAZ

Ha elogiado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haber apoyado este jueves por haber defendido la subida del SMI en base a la subida de los precios: "Le agradezco profundamente la sensibilidad, cualquier persona con cierta cabeza y que piense en la mayoría tiene que pensar que los salarios tienen que subir con los precios".

También ha recordado al Gobierno la "obligación que tiene de sentarse a negociar el acuerdo con sus empleados públicos", para que estos no vuelvan a ser los que paguen la situación de crisis del país, en sus palabras.

Y en referencia a las cuotas de autónomos anunciadas por el Ejecutivo, Álvarez ha apuntado que se trata de "una aprobación necesaria y positiva", y ha dicho que este acuerdo va en la buena dirección para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.