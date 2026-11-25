Archivo - El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno debate sobre la cuestión ferroviaria a petición del grupo popular y sobre la c - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Senado por Barcelona, Francesc-Marc Àlvaro, ha calificado de "opción posible" hacer un Govern de concentración si PP y Vox ganan las elecciones del 29 de noviembre.

En una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press este miércoles, ha asegurado que en Catalunaya "no habrá una mayoría de un solo partido, habrá que concertar alianzas", y ha añadido que los dos hilos que pueden unir son el soberanismo o catalanismo y el progresismo.

"Eso te da unos jugadores determinados, no todos", ha puntualizado Àlvaro, que ha incluido a PSC, Comuns, ERC y también Junts si tiene un comportamiento de apostar por políticas de progreso en un sentido genérico, ha indicado.

"Todo es muy fluido, pero yo veo unos cuantos jugadores para hacer un escenario hipotético de Govern en Catalunya", ha afirmado el candidato republicano, que ha añadido que no tiene sentido que ERC entrase al Govern del PSC de forma etérea, sino con una lista y unos plazos.

Preguntado por si cree que Junts es un colaboracionista de la extrema derecha, como ha dicho en varias ocasiones el cabeza de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, Àlvaro ha respondido que "ha sido un error no marcar distancia con la ola reaccionaria", y ha afirmado que Junts ha perdido la brújula.

"Jordi Pujol no dijo nunca que se colocase en el medio", ha argumentado el candidato al Senado, que ha insistido en que es un error que Junts se haya situado en esa posición, y ha celebrado que lo hayan corregido al final de la campaña.