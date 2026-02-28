Amancio López Seijas (Grupo Hotusa) recibe el XXIX Premi Gran Gaudí Gresol

Amancio López Seijas con el galardón - FUNDACIÓ PRIVADA GRESOL

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, recibió este viernes en Barcelona el XXIX Premi Gran Gaudí Gresol, que concede la Fundació Privada Gresol, según un comunicado de la fundación este sábado.

Entre el centenar de asistentes estaban el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; la vicepresidenta de Pimec, Mireia Cammany; la directora de Servicios de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Judit Romera, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà.

Amancio López Seijas (Lugo de Chantada 1955) fundó Hotusa en 1977 y además es consejero de Aena y miembro del Consejo Consultivo de Foment del Treball.