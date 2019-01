El AMB activará 13 líneas de la nueva red de bus metropolitano este primer trimestre

Publicado 17/01/2019 14:15:15 CET

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pondrá en marcha durante el primer trimestre de este año 13 líneas de la nueva red de bus metropolitano de altas prestaciones: siete del AMB Exprés, con recorridos más directos con menos paradas, y seis del AMB Metrobús, de alta frecuencia.

Esta será la segunda fase de implantación de la red --la primera empezó el pasado marzo-- y, con esta, el AMB abre "una nueva etapa para seguir potenciando y facilitando a la ciudadanía el uso del transporte público", ha defendido en un comunicado este jueves el vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB, Antoni Poveda.

"Para impulsar el cambio de hábitos hacia una movilidad más sostenible, como estamos haciendo desde el AMB, somos conscientes de que debemos poner las máximas facilidades y servicios" para convertir el transporte público en la primera opción de los ciudadanos, según Poveda.

Las siete líneas de AMB Exprés que se activarán este primer trimestre conectarán la plaza Espanya de Barcelona con Sant Boi de Llobregat (línea E70), Gavà (E81) y Viladecans (E86), y la Zona Universitària de la capital catalana con Mas Lluí (E30), Sant Boi (E79), Castelldefels (E97) y Gavà, pasando por Viladecans (E98).

Las seis de AMB Metrobús --con frecuencias de menos de diez minutos-- serán la M1 (de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, a Pep Ventura, en Badalona); M6 (Rodalies Badalona al Hospital Can Ruti), M14 (L'Hospitalet de Llobregat a la Illa Diagonal de Barcelona), M19 (Hospital Vall d'Hebron al de Can Ruti), M26 (Rodalies Sant Adrià a Can Ruti) y M30 (Can Franquesa de Santa Coloma a La Virreina en Tiana-Montgat).

En la primera fase se activaron siete líneas --cuatro de AMB Exprés y tres de Metrobús-- que han supuesto un incremento de usuarios del servicio de bus metropolitano: la E95 ha pasado de 7.000 usuarios de la antigua L95 a 9.000 y la M12 ha pasado de 15.000 con la antigua L12 a 16.000 diarios, ha citado el AMB como ejemplos.

27 LÍNEAS Y 25 PUNTOS DE INTERCAMBIO

Una vez implantadas todas las fases, la red de bus metropolitano de altas prestaciones estará formada por 27 líneas --11 del AMB Exprés y 16 del AMB Metrobús, de las que faltarán siete tras la segunda fase--, y contará con 25 puntos de intercambio distribuidos por la metrópolis barcelonesa.

El AMB calcula que la demanda anual estimada de las líneas del AMB Exprés y el AMB Metrobús --algunas de las cuales dispondrán de buses articulados, con un 30% más de capacidad-- podrá alcanzar los 42 millones de usuarios anuales cuando esté implementada toda la red, con un 30% de nuevos viajeros.

El AMB ha recordado que esta nueva red pretende mejorar la oferta de transporte público; dar respuesta a los corredores de movilidad con más demanda; crear líneas más directas y con más frecuencia de paso, y generar puntos de intercambio para transbordos, con el resto de líneas y otros medios de transporte.