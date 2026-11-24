BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes de forma provisional el Plan especial urbanístico para la construcción de más de 300 viviendas públicas de alquiler, en la modalidad de alojamientos dotacionales, en los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tiana y Corbera de Llobregat.

El proyecto prevé levantar estos inmuebles en 5 solares de titularidad pública destinados a equipamientos (2 en Corbera de Llobregat y 1 en cada una de las otras localidades), con una edificabilidad potencial de 24.373 metros cuadrados de techo, informa el AMB en un comunicado.

El documento, redactado por el AMB y Barcelona Regional en el marco del Pla 50.000 de la Generalitat, se enviará ahora al Ejecutivo catalán para su aprobación definitiva, tras haber dado luz verde también al texto refundido del plan de alojamientos dotacionales en Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló.

ANTONI POVEDA

En la misma sesión, el pleno metropolitano ha aprobado una declaración institucional en reconocimiento a la trayectoria de Antoni Poveda , fallecido el pasado 15 de noviembre, por su compromiso con el servicio público, el municipalismo y la construcción metropolitana, destacando sus más de cuatro décadas de vinculación con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, del que fue alcalde entre 2006 y 2021.

Al respecto, el presidente del AMB, Jaume Collboni, ha destacado que la trayectoria de Poveda deja "una profunda huella humana, política e institucional", un legado construido desde la defensa del papel social y transformador de las instituciones públicas y la convicción de que el mundo local es un espacio imprescindible de proximidad y progreso colectivo.

Asimismo, el Consell Metropolità también ha aprobado la Declaración metropolitana para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un texto impulsado desde la Taula Social Metropolitana junto a la federación COCEMFE Barcelona, ayuntamientos y agentes sociales para garantizar el acceso a un empleo digno.