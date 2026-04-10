El AMB comienza la rehabilitación de las naves fabriles de Can Trinxet de L'Hospitalet (Barcelona)

Imagen virtual del resultado de las obras. - AMB

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comenzado esta semana las obras para transformar las antiguas naves fabriles de Can Trinxet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en una nueva oficina de atención ciudadana (OAC) y la sede del Distrito III (Santa Eulàlia y Granvia Sud).

En un comunicado este viernes, la institución ha informado que las obras se prevé que estén terminadas en julio de 2027 y cuentan con una inversión de 2,9 millones de euros.

En concreto, la actuación transforma un ámbito de 2.580 metros cuadrados y lo ejecuta la propia AMB, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de L'Hospitalet para la redacción del proyecto.