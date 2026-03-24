El AMB invierte 9,5 millones para 34 actuaciones orientadas a mejorar la movilidad

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BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsará 34 actuaciones para mejorar la movilidad a pie y en bicicleta, con una inversión total de 9,5 millones de euros, según ha informado este martes mediante un comunicado.

En concreto, 12 actuaciones corresponden a la construcción de nuevos tramos de carril bici en 10 municipios, con una inversión de 5,3 millones de euros, lo que permitirá sumar más de 8 kilómetros a la red para bicis, parte de ellos vinculados a la red Bicivia.

El resto de intervenciones, 22 en total, se desarrollarán en 17 municipios y estarán centradas en mejorar las zonas peatonales y los accesos al transporte público, especialmente en las paradas de autobús, con una inversión de 4,1 millones de euros.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, ha señalado que "esta convocatoria permitirá avanzar en la red ciclista metropolitana", al tiempo que ha subrayado la necesidad de seguir desarrollando los proyectos más complejos con la colaboración de distintas administraciones.

INTERVENCIONES EN VARIOS MUNICIPIOS DE BARCELONA

Las actuaciones se realizarán en municipios como Cerdanyola del Vallès, Sant Just Desvern, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Badalona, Castelldefels o Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde hay proyectos ya hechos y otros pendientes de desarrollar en los próximos meses.

El programa establece que las administraciones financien conjuntamente las obras, con ayudas que cubren parte del coste y con un plazo general de ejecución de hasta 18 meses desde su concesión, con posibilidad de ampliación en casos justificados.