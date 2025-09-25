Amic estrena la segunda temporada de la serie documental 'Del poble al món'

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La serie documental 'Del poble al món', iniciativa de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), ha estrenado su segunda temporada con la voluntad de dar voz a las nuevas generaciones de expatriados catalanes que mantienen su vínculo con Catalunya, su pueblo y los medios de proximidad a través de 12 entrevistas filmadas.

Francia, Inglaterra, Alemania, Irlanda y Finlandia serán algunos de los destinos para descubrir su historia y el escenario donde serán entrevistados por diferentes creadores de contenidos en catalán, informa este jueves Amic en un comunicado.

Por su pate, los periodistas de medios de comunicación de proximidad utilizarán los lugares más destacados de su pueblo para presentar y contextualizar al protagonista de cada capítulo.

Las conversaciones de cada capítulo nacen con el objetivo de visibilizar nuevas realidades y mostrar cómo es mantener el contacto con el territorio de origen y su entorno, enseñando que es posible estar lejos de casa y estar al caso de qué sucede en su territorio de origen gracias a los medios de proximidad.

La serie documental es un proyecto producido por Amic que ha contado con la colaboración de la periodista Mariola Dinarès y la productora El Monocle, y el apoyo de la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat.