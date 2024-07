La ANC reúne a 1.500 manifestantes en Barcelona por la "rebelión judicial" contra la amnistía

Trozoa de pan ante la Generalitat al grito 'Ja no ens alimenten molles'

Gritan "Illa no" y tiran pan ante la Generalitat: 'Ja no ens alimenten molles'

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ANC ha reunido este sábado por la tarde en Barcelona a unos 1.500 manifestantes según cifras municipales, y miles según los convocantes, bajo el lema 'Desobedezcamos a los jueces españoles: Independencia', contra la "rebelión judicial" ante la Ley de Amnistía.

Entre los asistentes han estado el nuevo presidente de la ANC, Lluís Llach, en su primera manifestación en el cargo; la presidenta de Junts, Laura Borràs, y la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada.

La marcha ha empezado sobre las 17 en la plaza Urquinaona, desde donde ha recorrido parte de la Via Laietana para desembocar en la plaza Sant Jaume, donde Llach ha pronunciado un discurso, y la convocatoria ha acabado sobre las 18.30.

LLUÍS LLACH

Llach ha reivindicado la aplicación total de la Ley de Amnistía: "Nos levantamos contra la rebelión judicial hasta que se amnistíe al último CDR y todos los exiliados puedan volver libres".

Ha afirmado que la judicatura "prevarica" con decisiones políticas contra el poder legislativo para frenar al independentismo.

Además, ha exigido a ERC que "no haga ninguna colaboración activa o pasiva" con el PSC.

Así, una de las consignas que ha instado a corear ante la Generalitat ha sido "Illa no", contra un acuerdo ERC-PSC que posibilitara la presidencia socialista de Salvador Illa en el próximo Govern.

Los manifestantes han tirado barras y trozos de pan ante la Generalitat --a distancia, ya que había vallas-- al grito 'Ja no ens alimenten molles' ('Ya no nos alimentan migas'), parafraseando la canción de Ovidi Montllor 'Tot explota pel cap o per la pota' (1974).

"MALA APLICACIÓN" DE LA LEY

La vicepresidenta de la ANC, Nohemí Zafra, ha declarado a los periodistas que "el tribunal decidió no aplicar la amnistía a las personas responsables del 1-O. Por tanto, es una mala aplicación" de la nueva ley.

Lo ha contrastado con que "al día siguiente se conoce que sí que aplica la amnistía a los 46 policías que pegaron de manera indiscriminada y desproporcionada" a participantes en la votación del 1-O, que eran pacíficas, ha destacado.

"Estamos absolutamente en contra de esto; no como la Generalitat, que se ha pronunciado a favor", ha reprochado al Govern de Pere Aragonès.

LAURA BORRÀS (JUNTS)

Laura Borràs (Junts) ha declarado a los periodistas que la unidad del independentismo es para conseguir la independencia, pero ha reivindicado que sirva también para "la fuerza de la unidad antirrepresiva".

"Nos persiguen a todos por independentistas, nos acusen de terrorismo o nos acusen de alta traición", ha dicho.

LAIA ESTRADA (CUP)

Laia Estrada ha declarado que la CUP siempre ha ido advirtiendo de que el independentismo debe "tener cierta cautela" ante el poder judicial del Estado.

"Conocemos perfectamente el talante franquista que impregna este aparato judicial español, y especialmente la alta judicatura", ha añadido.

La ANC ha informado de que entre quienes apoyan la convocatoria están la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, los CDR, Intersindical, Comissió de la Dignitat, Alerta Solidària, Voluntaris per la República y Associació Memòria Contra la Tortura.

YA HAY NUEVA CAMISETA DE LA DIADA

Este mismo sábado, la ANC ha anunciado la puesta a la venta de la camiseta anual de la Diada del 11 de septiembre.

Es de color verde e incluye el lema 'Fem + curt el camí. Independència' (Hagamos más corto el camino. Independencia).