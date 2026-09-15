6 años de internamiento para el menor que mató con un arma blanca a un joven en Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Lleida condenó este lunes a 6 años de internamiento y a 2 de libertad vigilada al acusado de matar a cuchilladas a un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) el verano de 2025, según confirman fuentes de Fiscalía a Europa Press.

El procesado, que tenía 17 años en el momento del crimen, reconoció los hechos en una vista de conformidad, por lo que se prevé que ingrese en un centro durante los próximos días.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al menor a finales de agosto después de que se produjera una pelea en la que el joven de 18 años resultó gravemente herido, si bien acabó muriendo en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida.