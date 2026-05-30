Antich renueva como presidente de Òmnium y alerta de un ciclo electoral "diabólico"

Antich será presidente de Òmnium 4 años más. - ÒMNIUM

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha renovado este sábado su cargo como presidente de la entidad 4 años más, siendo la única candidatura presentada, y ha alertado de que comienza un ciclo electoral "diabólico" que obliga a Catalunya a estar más preparada y a jugar mejor sus cartas.

En su discurso tras ser reelegido por la Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, Antich ha dicho que el ciclo puede hacer "mucho daño" pero también puede usarse a favor, informa Òmnium en un comunicado.

La nueva Junta Directiva Nacional de Òmnium incorpora a Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira y Elena Subirà como vicepresidentes; a Teresa Navarro como tesorera, y 15 vocalías nuevas, en una elección que ha contado con 10.183 votos de los socios.

"Podemos entrar en un ciclo global favorable a la defensa de la democracia y el derecho de autodeterminación en naciones sin estado con mayorías sólidas y articuladas", ha afirmado el presidente.

También ha reivindicado la trayectoria de la entidad desde su nacimiento y las luchas compartidas desde hace décadas que hacen que Catalunya "avance por el camino de la democracia, los derechos y la justicia".

"Òmnium no hemos pasado a la oposición, seguimos siendo la principal organización de la sociedad civil de Catalunya y los 'Països Catalans'", ha asegurado.