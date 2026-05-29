Antich será reelegido este sábado como presidente de Òmnium al ser la única candidatura presentada

Archivo - El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, será reelegido este sábado al frente de la entidad al ser la única candidatura que se ha presentado para la renovación parcial de la junta directiva, que deberá ser avalada por los socios.

En el Casino de l'Aliança de Poblenou de Barcelona, la entidad celebrará a partir de las 12.15 horas su asamblea general ordinaria, donde además de presentar el plan de trabajo y el presupuesto de este año, se proclamarán los resultados de las elecciones a la junta directiva.

En esta ocasión, se ha votado para renovar los cargos de la presidencia, vicepresidencias, tesorería y 15 vocalías.

La lista de Antich está integrada por Mariona Lladonosa; Àngel Castiñeira; Elena Subirà; Teresa Navarro; Magda Oranich; David Fernàndez; Jordi Corrons; Susan Kalunge; Toni Borrell; Rosa Olivé; Antònia Maria Dols; Guifré Homedes; Marta Rosique; Jordi Cabré; Judit Camargo; Ingrid March; Tayssir Azouz; Júlia Petit y Ernest Montserrat.

Los socios de la entidad han podido votar desde el 5 de mayo por vía electrónica y también podrán hacerlo directamente este sábado en el Casino de l'Aliança del Poblenou.