La AP-7 sufre cortes por la huelga docente en seis tramos de Tarragona, Barcelona y Girona

Los docentes cortan la AP-7 en Girona este miércoles - USTEC·STES

LLEIDA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 sufre este miércoles sobre las 14 horas diversos cortes en seis tramos de Tarragona, Barcelona y Girona por la huelga docente que se está llevando a cabo durante la jornada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X ' recogido por Europa Press.

En cuanto a la provincia de Tarragona, la autopista está cortada a la altura de Vila-seca hacia el norte, en Altafulla en ambos sentidos y el El Vendrell hacia el sur.

Respecto a Barcelona, el tramo en la Roca del Vallès está cortado en ambos sentidos, y en la provincia de Girona el tráfico no puede circular por Riudellots de la Selva en sentido norte y en Sant Julià de Ramis hacia el sur.