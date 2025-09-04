Apagado un incendio de tres baterías de litio en una nave en Terrassa (Bercelona)

Extinción de un incendio en una nave en Terrassa (Barcelona) - BOMBERS

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han apagado un incendio en la madrugada de este jueves de tres baterías de litio que se encontraban en el interior de una nave en la zona del Campus Universitario de Terrassa (Barcelona).

En varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, los Bombers han explicado que recibieron el aviso a las 23.56 horas, enviaron 12 dotaciones y se encontraron un fuego "totalmente desarrollado".

El fuego se propagó, por el techo, a la nave de al lado donde había material para la fabricación de pirotecnia, los bomberos lo dieron por apagado a las 3.12 y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a tres personas.