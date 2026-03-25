Aplazado hasta el 15 de abril el desalojo de un vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona

Decenas de personas se concentran para tratar de impedir el desalojo del bloque Sant Agustí de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comitiva judicial ha decidido suspender hasta el 15 de abril "por motivos de seguridad" el desalojo previsto para este miércoles de Txema Escorsa, uno de los vecinos del bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, y se prevé que se ejecute en otro momento.
La autoridad judicial, que ha llegado a la zona sobre las 09.50 horas, ha comunicado la decisión a Escorsa junto con diversos representantes del Sindicat de Llogateres.
Así, han optado por aplazar el desahucio, que estaba previsto para este miércoles y por el que se han movilizado unas 500 personas, según cifras del sindicato, para tratar de impedirlo.
Los manifestantes lo han celebrado con aplausos, bocinas y proclamas contra el fondo de inversión que en 2023 compró la finca para construir 'colivings'.
Txema ha explicado que se trata de un tipo de vivienda dividido por habitaciones de alquiler y, según ha detallado, tienen un precio de unos 950 euros mensuales y hay cinco viviendas en la finca que ofrecen este modelo habitacional.