La aprobación de los Presupuestos de Collboni se posterga al viernes con la incógnita de BComú

Jordi Valls durante la Comisión de Economía de este miércoles.
Jordi Valls durante la Comisión de Economía de este miércoles. - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 17:16

   BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Los Presupuestos 2026 propuestos por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tendrán que esperar al pleno de este viernes para su aprobación definitiva tras la reserva de voto de BComú en la comisión extraordinaria de Economía y Hacienda de este miércoles.

   Ahora, el gobierno municipal tiene 2 días para sumar al de ERC el apoyo final de los Comuns, cuya líder, Janet Sanz, ya ha avisado este miércoles por la mañana que teniendo en cuenta el estado de las negociaciones, veía difícil aprobar las cuentas.

   El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha afirmado que la ciudad "no puede esperar ciertos tempos" de negociación y ha asegurado que, por este motivo, llevarán su propuesta de cuentas al pleno de este viernes.

