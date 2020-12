Aragonés (CUP) sobre la gestión del Covid-19: "No vamos bien y su Govern va peor"

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha cargado este miércoles contra el Govern por la gestión que está haciendo del coronavirus: "No vamos bien y su Govern va peor", ha afirmado dirigiéndose al vicepresidente, Pere Aragonès.

En su intervención en respuesta a la comparecencia del Govern sobre la gestión del coronavirus en el pleno del Parlament, ha asegurado que uno de los motivos por los que la evolución de la pandemia en Catalunya está empeorando es la gestión del Ejecutivo: "No el único, no seríamos honestos si dijéramos que es el único. Pero es uno de los que añade que no vayamos bien".

El diputado 'cupaire' ha advertido de que la crisis provocada por el coronavirus será peor que la de 2008 y ha exigido a Aragonès "políticas estructurales" para revertir la situación social y económica que vive Catalunya.

En este sentido, ha sostenido que lo que se debe decidir ahora es quien paga esta crisis: "Hay dos alternativas: que la volvamos a pagar las clases populares o que la crisis la paguen los ricos".

También ha dirigido sus críticas a la consellera de Salud, Alba Vergés, a quien ha afeado que haya llamado a la esperanza: "Lo que necesitamos son medidas, no un grito de esperanza", y ha recriminado al conseller de Interior, Miquel Sàmper, que los Mossos d'Esquadra sigan participando en desahucios, además de acusar a la policía catalana de espiar a la Izquierda Independentista.