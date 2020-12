Aragonès hace un balance positivo de la legislatura "marcada por la represión" y la pandemia

Reivindica la aprobación de los Presupuestos de 2020 como uno de los logros del mandato

BARCELONA, 16 Dic.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho este miércoles un balance positivo de la legislatura, que cree que ha estado "marcada por la represión" contra el independentismo y por la pandemia del coronavirus.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern durante el pleno del Parlament, la última de esta legislatura, al ser preguntado por los líderes de la oposición sobre qué valoración hace de la legislatura y de la acción del Ejecutivo catalán.

Aragonès ha recordado que la legislatura comenzó con dificultades para constituir un Govern por las "injerencias" de los tribunales y que la judicialización se ha mantenido con la sentencia del 1-O y la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra, entre otras cuestiones.

Sin embargo, el vicepresidente ha reivindicado la gestión del Govern y ha recalcado especialmente la aprobación de los Presupuestos de 2020, que cree que ha sido un "paso adelante" y una herramienta imprescindible tras tres años con las cuentas prorrogadas.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern de haber profundizado en la "división" de la sociedad catalana, de haber gestionado mal la pandemia y de estar preocupado solo por amnistiar a los presos soberanistas, y ha pedido dejar paso a los que quieren gobernar para el conjunto de la población.

Aragonès le ha replicado que se gobierna con generosidad, responsabilidad y no con venganza, que cree que es lo que pretende hacer Cs, ha tildado las palabras de Carrizosa de "cinismo y nacionalismo español extremo" y ha augurado que tendrán un batacazo electoral en los comicios catalanes.

ICETA Y ALBIACH

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado su discrepancia con el balance positivo que hace Aragonès y ha sostenido que el Govern ha provocado "la división de la sociedad, la erosión de las instituciones y una pérdida de tiempo, energías y oportunidades para el país", por lo que espera que los catalanes apuesten por un cambio en las elecciones.

El vicepresidente ha argumentado que para hacer balance de la gestión del Govern hay que tener en cuenta que se tardó seis meses para poder constituir un Ejecutivo, que se ha inhabilitado al presidente y se ha "convivido durante tres años con una represión continuada".

"Teniendo en cuenta todo esto y que hemos conseguido un buen acuerdo de Presupuestos, el balance es positivo y pedimos más fuerza para que en la próxima legislatura el balance todavía pueda ser mucho mejor", y ha pedido al PSC asumir sus responsabilidades donde gobiernan.

Desde los comuns, la presidenta del grupo en la Cámara y candidata a las elecciones, Jéssica Albiach, ha afeado la falta de autocrítica del Ejecutivo catalán, que cree que no ha gobernado para todos los catalanes, y ha llamado a lograr que tras los comicios JxCat no vuelva a gobernar: "Que no gobiernen aquellos que consideran que media Catalunya son colonos, como Canadell, ni los que hacen reuniones con la extrema derecha, como el señor Costa".

Aragonès ha reprochado a Albiach haber dicho que el Govern solo ha gobernado para la mitad de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo el acuerdo de Presupuestos con los comuns, que considera que ha beneficiado a toda la población, y ha apostado por lograr "amplias alianzas" en la próxima legislatura tanto a nivel político, como económico y social para la reconstrucción tras el coronavirus.

Asimismo, ha recalcado que en la próxima legislatura se debe avanzar en la resolución al conflicto catalán, ya que ve necesaria una solución política, el diálogo, un referéndum y la amnistía.

GESTIONAR EL 'MIENTRAS TANTO'

También ha intervenido el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, que ha repasado las dificultades que ha tenido la legislatura, ha defendido la necesidad de trabajar para la reconstrucción tras la pandemia "siempre con la mirada hacia la república catalana" y ha añadido que gestionar Catalunya mientras no se consigue la independencia es una obligación para todos los partidos soberanistas.

El vicepresidente ha dicho que la próxima legislatura debe servir para la reconstrucción y para avanzar hacia la independencia, a la que cree que se llegará "acumulando fuerzas, legitimidad democrática y situando la gestión del 'mientras tanto' como un ejemplo de la república" que quieren construir.