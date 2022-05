Aragonès no ve "ningún tipo de garantía" de que sus conversaciones con Pedro Sánchez no se espíen

Dice que la defensa del catalán "no va de porcentajes" y confía en cerrar un pacto esta próxima semana

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho este sábado que "no hay ningún tipo de garantía" de que sus conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sean espiadas.

En declaraciones a 'Catalunya Ràdio' recogidas por Europa Press, ha asegurado que aún no hay fecha fijada para su próximo encuentro con Sánchez, a quien ha vuelto a pedir explicaciones, transparencia, "que hasta este momento no ha habido", así como garantías de que no se le está espiando en estos momentos ni en el futuro.

Sobre la mesa de diálogo con el Gobierno, ha asegurado que desde el inicio se sabía que iba a ser un proceso de negociación largo y complejo, a lo que ha añadido: "Es evidente que el Gobierno siempre intentará arrastrar los pies en esta negociación, y por eso tenemos que poner todas las energías".

Sin embargo, ha avisado de que para que la mesa de diálogo funcione "también se necesitan unas mínimas confianzas, que con el 'Catalan Gate' y la gestión que ha hecho el Gobierno del Estado se han reducido muchísimo y en estos momentos están a cero".

Ante este diagnóstico, ha asegurado que es "responsabilidad del Gobierno restaurar esta confianza mínima y esta credibilidad para que la negociación se pueda retomar".

LA PROTECCIÓN DEL CATALÁN "NO VA DE PORCENTAJES"

En cuanto al acuerdo para impulsar una ley en el Parlament en defensa del catalán en las escuelas, ha defendido que "todos los partidos están haciendo un esfuerzo para poder encontrar un consenso que permita dar continuidad al modelo que se ha tenido hasta ahora y por blindar al profesorado y a los directores de centros educativos".

Para Aragonès, los retos y problemas "reales en las aulas son que, en estos momentos, no todos los alumnos salen con las mismas competencias orales y escritas en catalán, precisamente la lengua que se debe reforzar".

Así, ha asegurado que en las últimas horas PSC-Units, ERC, Junts y los comuns han avanzado para cerrar un pacto para proteger el catalán, algo que según él "no va de porcentajes", y confía en la voluntad de los partidos implicados para encontrar acuerdos y ultimar un pacto esta próxima semana.

Aragonès, que este sábado cumple un año al frente del Govern, dice que tiene la conciencia tranquila por su gestión y defiende haber sentado las bases de nuevas transformaciones con políticas concretas, aunque asegura que aún "queda camino y tres años de legislatura para completar y complementar todos los compromisos".