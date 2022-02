Archivada la causa por presunto delito de odio contra Joan Garriga y Mónica Lora (Vox)

TARRAGONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC) ha archivado la causa contra el presidente de Vox en Barcelona, Joan Garriga, y la secretaria del partido, Mónica Lora, procesados por un juzgado de Reus (Tarragona) por un presunto delito de odio y discriminación por una campaña racista durante las elecciones municipales de 2011, cuando eran miembros de Plataforma per Catalunya (PxC), junto con 11 personas más.

En un auto este viernes, consultado por Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado que el fiscal asegura que "no resulta posible discernir si los actos punibles atribuibles a los once restantes acusados llegan a guardar o no relación de conexidad con los que se imputan a los aforados".

El TSJC se declara competente para asumir la causa contra los dos diputados en el Parlament y la archiva para ellos por "la ausencia de una acusación válidamente formulada contra ellos", aunque la causa de los otros 11 investigados, al no ser aforados, depende del juzgado de Reus.

La Asociación Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo Watani de Reus presentó una denuncia contra Plataforma de Catalunya, donde militaba Garriga, porque hicieron comentarios en su programa electoral "llenos de falsedades, que incitan al racismo y a la xenofobia".

Asimismo, la Sala ha explicado que no describe la participación de los 13 acusados "en la redacción, publicación y difusión" del programa entre los electores de Reus.

Han asegurado que "no existe tampoco el más mínimo indicio, más allá de su presunta adscripción al consejo ejecutivo de la formación política PxC al tiempo de los hechos".

Así pues, la Sala ha procedido a decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias indeterminadas "por no existir indicios suficientes de participación".