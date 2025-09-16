El Archivo del Port de Tarragona colabora en un curso de gestión de fotografía familiar de la UAB

Imagen del Archivo del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Archivo del Port de Tarragona será un centro colaborador del curso 'Microcredencial en Competències en la Gestió de la Fotografia Familiar' que ofrece la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En un comunicado este martes, el puerto ha explicado que la nueva propuesta tiene el objetivo de ofrecer una "comprensión especializada de la fotografía familiar, desde su importancia histórica hasta las técnicas de conservación y las intervenciones artísticas contemporáneas".

El curso se llevará a cabo entre febrero y abril de 2026 en modalidad semipresencial, ya que las clases teóricas serán online, mientras que las prácticas se harán en el Archivo del Port de Tarragona.

De esta forma, los alumnos interesados aprenderán técnicas de clasificación, ordenación, conservación y digitalización de los documentos fotográficos.

Port ha añadido que el curso ofrece salidas profesionales en el tratamiento, conservación y difusión de fotos familiares en ámbitos como archivos, museos, bibliotecas, centros de documentación y colecciones particulares, así como participar en proyectos de recuperación de memoria histórica y patrimonio fotográfico.