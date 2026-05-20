Arrestado en Barcelona con tres órdenes europeas de detención, dos de Francia y una de España - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 8 de mayo en Barcelona a una persona con tres órdenes europeas de detención vigentes, dos de Francia y una de España, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, así como una orden por un delito de robo o hurto de vehículos en territorio español.

Durante la detención del arrestado, de 29 años y nacionalidad albanesa, este iba armado con una pistola Makarov municionada y llevaba documentación falsificada; la actuación se produjo durante un servicio operativo en el que agentes de la Guardia Civil de la Sección de Policía Judicial de la Zona (SPJZ) de Catalunya realizaban un seguimiento sobre él, informan en un comunicado este miércoles.

Los agentes mantuvieron el seguimiento hasta comprobar que se daban las condiciones adecuadas para practicar la detención, que se acabó produciendo en el Paseo de Gràcia.

Al practicar el registro corporal, los agentes comprobaron que el detenido llevaba una pistola Makarov municionada con siete cartuchos y preparada para hacer fuego y, además del arma, se intervino documentación falsa de nacionalidad griega con la que el detenido podía identificarse como dos personas distintas a su identidad real y 1.470 euros en efectivo que llevaba consigo.

El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional por vía telemática desde dependencias del Tribunal de Instancia de Barcelona.