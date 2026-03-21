La asamblea de la CCCC aborda la importancia del nuevo casco de 'castellers'

Archivo - Actuación en la fiesta mayor de La Mercè de Barcelona el 24 de septiembre de 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general ordinaria de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha abordado en El Vendrell (Tarragona) este sábado la importancia del nuevo casco 2.0 para los 'castellers', proyecto en marcha con que la entidad "se prepara para afrontar un año clave".

La responsable del Área médica y de salud de la CCCC, Sílvia Simó, ha ampliado la información sobre el desarrollo del casco, aprovechando que han asistido un centenar de representantes de 50 de las 102 'colles' miembros de la federación, informa la entidad en un comunicado.

La reunión también ha servido, entre otras cosas, para aprobar la gestión del ejercicio 2025, y se ha presentado una comparativa de resultados económicos de la última década: se constata la consolidación de la CCCC, "que ha doblado su presupuesto y ha mantenido una economía saneada después de varios años con cierres en negativo antes de 2019".