Ascef y Andbank España seguirán colaborando en formación para la empresa familiar en Catalunya

Mayoral y Tous durante la firma - ASCEF - ANDBANK - ARNAU DALMASES

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Catalana de la Empresa Familiar (Ascef) y Andbank España han renovado su acuerdo para colaborar en formación sobre gestión del patrimonio, transmisión del legado e involucración de las nuevas generaciones en el proyecto familiar.

El acuerdo que han firmado la presidenta de Ascef, Rosa Tous, y la directora global de la unidad de Family Office del Grup Andbank, Nely Mayoral, implica un programa de actividades sobre "necesidades reales" de las familias empresarias para su continuidad y sostenibilidad a largo plazo, informan en un comunicado conjunto.

Rosa Tous ha afirmado que su entidad, que reúne alrededor de 150 empresas familiares catalanas, considera que "prepararse, anticiparse y actuar con visión de futuro es fundamental" para estas compañías.

Nely Mayoral ha subrayado que desde Andbank quieren reforzar su "compromiso con la empresa familiar, aportando conocimiento y acompañamiento".

En Catalunya, las empresas familiares son el 93,8% del total de compañías privadas, contribuyen con el 73,9% del Valor Añadido Bruto (VAB) empresarial y generan el 79,1% de los puestos de trabajo privados.