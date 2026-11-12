Ascó y Vandellós impactan en unos 4.500 millones en el PIB y en la generación de 30.000 empleos

Archivo - Central Nuclear de Ascó I y II en Tarragona. - ANAV - Archivo

TARRAGONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de impacto económico realizado por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona asegura que las centrales nucleares Ascó y Vandellós II impactan en unos 4.500 millones de euros sobre el PIB y en la generación de más de 30.000 empleos, según datos de 2025.

Este estudio, que da continuidad y actualiza el realizado por el mismo equipo hace 15 años, cifra el efecto multiplicador ocasionado por la demanda y el gasto de la Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV) y sus trabajadores en 4,31 euros generados por cada euro invertido, informan la URV y ANAV en un comunicado conjunto este jueves.

Esta cifra se traduce en un impacto global en la economía valorado en 4.498 millones a partir de una demanda y un gasto de las centrales nucleares Ascó y Vandellós II y de sus trabajadores próxima a los 1.048 millones de euros.

El estudio analiza la evolución de todos los parámetros en el periodo 2020-2025 mediante una metodología conocida como Input-Output, que permite reflejar las relaciones existentes entre todos los sectores productivos y cuantificar en qué medida el gasto en un sector se multiplica por toda la economía, siguiendo las relaciones de interdependencia que existen entre las diferentes actividades productivas.

TRES EFECTOS

Este impacto queda constituido por tres efectos acumulativos, por un lado, el efecto directo que refleja la demanda ocasionada de forma directa durante los seis años en los que se ha investigado el desarrollo de la actividad productiva de ANAV (1.048 millones en 2025).

También el efecto indirecto, producido a partir del gasto directo debido a la necesidad de aumentar la producción del mismo sector y pedir inputs de otros sectores (cifrado en 1.226 millones en 2025), y el efecto inducido, que se produce por los efectos directo e indirecto sobre la producción sectorial y la consiguiente contratación de nueva mano de obra, que aumenta las rentas salariales y, en última instancia, el consumo privado.

De los 4,31 euros por euro de gasto de ANAV que se generan en el conjunto de la economía, el 78% impacta exclusivamente en la provincia de Tarragona, donde los efectos directo, indirecto e inducido de la actividad económica de ANAV y sus trabajadores representa un 11,94% del PIB provincial.