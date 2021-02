Asens (comuns) dice que a veces les "exasperan los ritmos" del PSOE con los indultos del 1-O

No entienden que el PSC vete a ERC "cuando no han vetado a Junts en la Diputación?"

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este jueves que a veces les "exasperan los ritmos" del PSOE dentro del Gobierno de coalición ante la tramitación de los indultos a los condenados por el 1-O.

En una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha lamentado que esta situación conduce a cronificar los problemas, a su entender: "No hay nada más parecido a la injusticia que una justicia que llega tarde".

"Si fuera por nosotros, los presos ya estarían en libertad. Pero somos los socios minoritarios de un Gobierno de coalición", y ha destacado que Podemos defiende que los indultos se tramiten y concedan por la vía urgente.

También ha lamentado las diferencias que mantiene al respecto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien no se le "pone al teléfono últimamente".

NEGOCIACIONES EN CATALUNYA

Tras las elecciones en Catalunya, ha detallado que los comuns están en contacto con ERC, PSC y la CUP, formaciones con las que considera que comparten muchas cosas: "No digo que no tengamos cosas en común con Junts, pero nuestros proyectos de país son muy diferentes".

"Eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos. Hemos llegado a acuerdos en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat. Creo que Junts no es exactamente lo mismo que CiU, auque arrastra inercias del pasado", ha afirmado.

En cambio, le "gusta" la fórmula de un Govern con los comuns y ERC y el apoyo desde fuera del PSC con su abstención, un acuerdo que considera viable; sobre la CUP, ha dicho que "podría estar ahí" aunque no los ve gobernando.

Por otro lado, ha asegurado que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, "se autoengaña cuando pretende ser investido con unos números que no dan", y ha considerado que no debería presentarse a una investidura sin tenerla garantizada.

Y ha mantenido que, para ser investido, Illa debería buscar el apoyo de los republicanos: "¿Cómo puede ser que veten a ERC cuando no han vetado a Junts en la Diputación [de Barcelona]?".

DISTURBIOS

Sobre los disturbios en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, Asens ha dicho que "no se puede banalizar lo que ha pasado y no es solución hacer altercados, pero no debe servir para desenfocar el origen del problema y deslegitimar las razones de fondo".

"Es una chispa que conecta con otros malestares difusos de la sociedad, como que uno de cada dos jóvenes esté en el paro o tengamos al Rey Emérito en los Emiratos Árabes o tener un CGJP secuestrado por el PP", lo que ha tachado literalmente de anomalías democráticas.

FISCALÍA

Además, ha afirmado que el Gobierno no controla la actuación de la Fiscalía, tras el recurso presentado al tercer grado de los presos del 1-O: "Lo que no puede hacer, en asuntos concretos, es dar órdenes políticas de cómo actuar. De hecho tenemos fiscales en el Supremo que escriben artículos contra el Gobierno".

"El problema que tenemos en España es que tenemos unos fiscales y unos jueces que se sienten imbuidos por la sacrosanta misión de defender una idea muy conservadora de España, y creen que el Gobierno español es su enemigo", ha añadido.