La ATM aprueba la conexión del tranvía por la avenida Diagonal de Barcelona hasta Francesc Macià

Archivo - Varias personas salen de un tranvía, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), consorcio formado por la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha aprobado definitivamente el proyecto constructivo para la segunda fase de la conexión del tranvía por la avenida Diagonal de la capital catalana entre Verdaguer y Francesc Macià.

En un comunicado este viernes, la ATM ha informado que este era el último trámite administrativo que necesitaba el proyecto salga adelante y que ahora se prevé que el plazo de obras, con la ejecución conjunta del colector y la urbanización asociada, sea de 40 meses.

Pese a ello, no hay fecha de inicio de los trabajos, pero sí que se conoce que el presupuesto para la nueva infraestructura será de 47,3 millones de euros, a los cuales se tendrá que añadir posteriormente las actuaciones correspondientes a los sistemas y la ampliación de las cocheras para acoger el incremento de flota.

Las obras se dividirán en lotes para facilitar la gestión y la ejecución en lo que será un tramo de 2,8 kilómetros entre la calle Bailèn y la avenida de Sarrià, con la incorporación de 3 nuevas paradas (Diagonal-Cinc d'Oros, Balmes y Casanova) y la adecuación de Francesc Macià que se convertirá en un intercambiador.

Con todo, esta actuación supone el "paso decisivo" para culminar la conexión de las redes del Trambaix y el Trambesòs y completar definitivamente la red tranviaria unificada en Barcelona, según prevé el Pla Director d'Infraestructures 2021-2030 redactado por la ATM.