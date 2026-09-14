Atrápalo contará con 2.044 espectáculos en 346 salas de teatro de España en su temporada 2026-27

El humor será el "pilar central" de la programación de Atrápalo. - ATRÁPALO

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Atrápalo contará para la temporada 2026-27 con un total de 2.044 espectáculos repartidos en 346 salas de toda España, que representan 14.122 funciones programadas por 246 productoras distintas.

El humor se consolida como "pilar central" de la programación, acumulando el 49,62% de la oferta, seguido del teatro para niños (11,55%), los musicales (7,68%), el teatro de autor (6,21%), drama (6,07%), magia (5,48%), danza (2,79%) e improvisación (2,74%), informa Atrápalo en un comunicado de este lunes.

Dentro de la oferta destacan musicales como 'El Zorro', 'SiX', 'Mamma Mia' y 'Gaudí: el despertar del geni'; obras como 'El hijo de la cómica', 'Poncia', 'Una madre de película' y 'Las irresponsables', y espectáculos como 'Disfrutona' de Eva Soriano, 'El Mago Pop' y 'Lo nunca visto' de Berto Romero.

Madrid (50,44%) y Barcelona (27,10%) concentran el grueso de la programación teatral, si bien los datos muestran la "emergencia" de ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza.

Asimismo, Atrápalo ha reforzado su apuesta por el teatro de proximidad con 54 nuevas producciones en salas de pequeño formato de Barcelona y Madrid, como Teatre Tantarantana, Teatre Akademia, Badabadoc, La escalera de Jacob, Teatro de las Aguas y Artespacio Plotpoint.

La Product Manager de Ocio Urbano en Atrápalo, Eva Cuervas, ha asegurado que la nueva temporada confirma que el teatro "sigue siendo un plan de referencia para el público, con el humor como gran protagonista y una oferta que cada vez llega a más ciudades".