Atrápalo impulsa Teatro Solidario, proyecto de apoyo a colectivos vulnerables

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BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de viajes y experiencias Atrápalo ha impulsado el un proyecto social Teatro Solidario, que conecta a salas, compañías, entidades y voluntarios "para contribuir a que el ocio sea un derecho accesible para todos", informa este martes en un comunicado.

"Llevamos años ayudando a la gente a encontrar los mejores planes, pero hay personas que se quedan fuera, no por falta de ganas, sino por falta de medios, y Teatro Solidario es nuestra forma de facilitar el acceso a la cultura para que nadie se quede sin su butaca", ha afirmado el ceo de Atrápalo, Luis Alonso.

El proyecto nace en alianza con la fundación Miaportacion que, por su conocimiento del sector social en España, se encarga de ofrecer y coordinar con las entidades la distribución de entradas para que cada butaca llegue a quien realmente la necesita, como personas sin hogar, con discapacidad intelectual, mayores que viven en residencias, familias vulnerables o migrantes.

"Desde miaportacion sabemos que el acceso a la cultura transforma vidas. Unir fuerzas con Atrápalo nos permite llegar mucho más lejos y conectar la disponibilidad de los teatros con personas en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su integración y bienestar emocional a través del ocio de forma organizada y sostenible", ha manifestado la cofundadora de la fundación miaportacion, Blanca Piera.

MADRID Y BARCELONA

El proyecto arranca con dos shows de comedia e improvisación para este primer debut, el 10 de junio en el Teatro Sofía de Madrid y el 17 de junio en el Teatre Muntaner de Barcelona.

La recaudación, entre 15 y 18 euros por entrada, se destinará íntegramente a desarrollar el proyecto y para quienes no puedan asistir, pero quieran sumarse, se habilitará una Fila 0 de donación directa a la causa.