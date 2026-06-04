Audax amortirzará dos bonos que suman 46 millones el próximo 10 de junio

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BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Audax ha anunciado que amortizará dos bonos que suman 46,3 millones de euros de importe nominal el próximo 10 de junio, tras recomprarlos parcialmente, informa en sendos comunicados remitidos este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El primer bono tenía el vencimiento en diciembre de 2027 y la empresa amortizará 34,3 millones de euros con un cupón corrido por cada bono de 100.000 euros de importe nominal de 2.002,19 euros.

El segundo debía vencer en noviembre de 2028, se amortizarán 12 millones y el cupón corrido por bono es de 3.285.62 euros.