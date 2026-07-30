El autobús urbano de Cervelló (Barcelona) funcionará en agosto y amplía horarios desde septiembre

Autobús urbano de Cervelló (Barcelona) - AMB

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ampliado el servicio de autobús urbano de Cervelló al mes de agosto y ha anunciado que partir de septiembre se incorporará un nuevo vehículo que permitirá ampliar el horario y mejorar las frecuencias de paso.

Lo ha anunciado este jueves el director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas, junto a la alcaldesa del municipio, Montse Canas, explica el organismo en un comunicado.

Bigas ha afirmado que las mejoras en el transporte público de Cervelló responden a la demanda tanto del consistorio como de la ciudadanía y se alinean con la voluntad de "ir mejorando la red" metropolitana por parte del AMB.

Por su parte, Canas ha celebrado la "gran noticia", que permitirá a los vecinos de las urbanizaciones acceder a los servicios públicos del municipio, como institutos, comercios y servicios, con mayor libertad y facilidad.

Con la ampliación, el autobús funcionará entre el 3 y el 31 de agosto de lunes a viernes de 7 a 14 horas, y a partir del 1 de septiembre se cubrirá la franja comprendida entre las 14.15 y las 16 horas, hasta ahora sin servicio, y se ampliará hasta las 19 horas.