La Banda Municipal de Barcelona actúa por primera vez en la Sagrada Familia

Homenajea la simbiosis de "naturaleza, fe y arte que representa la Sagrada Familia"



BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Barcelona ha actuado este sábado por la mañana por primera vez en la Sagrada Familia, que con este concierto inicia la programación de actos para celebrar la finalización del conjunto de las torres de los Evangelistas.

Bajo la batuta de su director titular, José Rafael Pascual-Vilaplana, el concierto 'Entre el cielo y la tierra' ha ofrecido un repertorio pensado para la ocasión que ha rendido homenaje a la "simbiosis entre la naturaleza, la fe y el arte que representa la Sagrada Familia", informa la Basílica en un comunicado.

Han interpretado piezas como 'The Bells of Sagrada Familia', de Satoshi Yagisawa; 'O magnum mysterium', de Morten Lauridsen y 'Requiem', de David Maslanka.

Han completado el repertorio las melodías 'Chorale and Alleluia', de Howard Hanson; 'Cathedrals', de Kathryn Salfelder; 'Echoes of San Marco', de Johan de Meij y 'El cant dels ocells', de 'Vuit cançons populars catalanes' de Miguel Asins Arbó.

La Sagrada Familia sorteó un total de 640 entradas para el concierto en un proceso al que se inscribieron 42.798 personas.