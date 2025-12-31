El bando de Collboni por fin de año pide "civismo para convivir" y defiende la vivienda asequible

Archivo - Collboni durante un pleno de este año - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Bando municipal por Fin de año del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pide este miércoles "civismo para convivir" y asegura que la convivencia es un compromiso de todos.

"Como las grandes capitales europeas y del mundo, Barcelona, capital de Catalunya, es un lugar de encuentro y de respeto entre personas diversas", informa el Ayuntamiento en un comunicado en el último día de 2025.

También define el civismo: "El cuidado del espacio compartido, pero también de lo que somos, de nuestros valores compartidos", y añade que forma parte de la identidad barcelonesa.

Asegura que una ciudad es su gente: "Os pido que hagáis Barcelona todavía más vuestra. Participad en su tejido asociativo, feudo del civismo un motor de la comunidad".

Collboni asegura que el Ayuntamiento "asume como causa prioritaria" garantizar el derecho de los barceloneses en general y de los jóvenes en particular a una vivienda asequible, para quedarse en su ciudad.

LIMPIEZA, SEGURIDAD, TRABAJO

También prioriza unas calles limpias, seguras, equitativas y climáticamente sostenibles; una economía con oportunidades y trabajo digno, y unos servicios públicos que cuiden a las personas "a lo largo de todas las etapas de la vida, con cuidado especial de los más vulnerables".

Lo defiende para todos los barrios, porque todos merecen "las mismas oportunidades, la misma calidad de servicios y la misma atención pública".

El alcalde muestra además "el orgullo y la responsabilidad" de trabajar para Barcelona porque tiene una identidad fuerte, una diversidad enriquecedora, y la convivencia como valor compartido.