Baqueira Beret (Lleida) registra un aumento del 2,6% en sus remontes abiertos durante el verano

LLEIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los remontes abiertos de la estación de esquí Baqueira Beret (Lleida), el TDS Bosque y el TDS Clot der Os, han registrado un aumento del 2,6% durante los meses de julio y agosto, informa la estación este lunes en un comunicado.

La estación de la Val d'Aran y Valls d'Àneu ha tenido abiertas sus instalaciones desde el 3 de julio hasta el 31 de agosto "notando un aumento de visitantes en sus actividades en pistas y con éxito de público" en los conciertos y los eventos sociales y deportivos.

Además, se ha registrado un crecimiento también en los alojamientos gestionados por la estación con un aumento de pernoctaciones en el Hotel Montarto, con un 12% más, y un aumento del 6,6% en Apartarent.