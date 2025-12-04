Barcelona abordará el "nuevo barrio" del Poble-sec tras la reforma de Fira Montjuïc en 2029

Valls y Bonet en el pabellón 2 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha concretado la construcción del "nuevo barrio" residencial del Poble-sec, que finalmente albergará 548 pisos, así como, diversos equipamientos, y que se empezará a construir en 2029, tras la reforma del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Lo han presentado este jueves los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, que han anunciado la aprobación del Plan Especial Urbanístico y de Mejora Urbana que "encaja las piezas" proyectadas por la modificación del Plan General Urbanístico de finales de 2022.

Así, el gobierno municipal avanza en esta ampliación de la ciudad con "estructura de barrio", según ha destacado Valls, ya que además de vivienda también albergará un Centro de Atención Primaria (CAP), un nuevo polideportivo construido en el actual Pavelló 2 de Fira y 7.000 metros cuadrados de espacios verdes.

En lo que se refiere a la vivienda, a los 500 pisos públicos proyectados en la MPGM de 2022, entonces con horizonte 2029 --fecha en la que finalmente está previsto que se inicien las obras-- se han sumado 48 viviendas dotacionales, que el gobierno espera tener listas para 2033.

"Nos hace ilusión compartir que esta transformación avanza", ha indicado Bonet, que ha cifrado en 90 millones de euros el coste total de las obras, y que ha justificado la demora en el abordaje del proyecto para, textualmente, colocar capa pieza en su sitio.

BARRIO

Respecto al ordenamiento del nuevo barrio, que Valls ha asegurado que seguirá formando parte del Poble-sec, las 500 viviendas estarán divididas en tres manzanas cerradas al lado de la actual plaza Univers, que generarán un nuevo espacio central y abierto de unas 2.400 metros cuadrados y una pequeña plaza anexa de 800.

A los pisos les acompañarán un total de 18.400 metros cuadrados de nuevos equipamientos: además del CAP, el polideportivo del Poble-sec y las zonas verdes, también está previsto ampliar el patio del colegio Jacint Verdaguer, reformar el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona (CECOR) y reubicar el depósito de vehículos de la Guardia Urbana en una de las manzanas.

Por otro lado, Bonet ha señalado que además de las viviendas y la "batería de equipamientos", habrá una serie de transformaciones que acompañarán a la creación del nuevo barrio, como la adecuación de algunas calles colindantes, y que también se abordarán entre 2029 y 2033.