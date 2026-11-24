Barcelona atiende a más de 1.700 mujeres y menores por violencia machista durante este año - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) y el Servei d'Atenció a la Víctima (SAV) de la Guardia Urbana de Barcelona han atendido a 1.737 mujeres y menores por violencia machista durante este año en la capital catalana.

El SARA ha asistido a 1.117 personas de enero a octubre (812 mujeres, 284 niños y adolescentes y 11 personas con vínculos afectivos), mientras que el SAV ha atendido a 620 mujeres hasta el 20 de noviembre, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.

Dentro la medida de gobierno para erradicar las violencias machistas (2025-30), el consistorio ha ampliado el SARA desde septiembre abriendo un equipamiento en la calle Muntaner del distrito del Eixample, que se suma al de Nou Barris.

MÁS TRABAJADORES Y RECURSOS

Esta descentralización ha permitido incorporar a 13 nuevos profesionales hasta alcanzar una plantilla de 57 trabajadores especializados, entre los que hay psicólogos, juristas y educadores, además de contar con el servicio específico SARA Jove para adolescentes de 12-17 años.

El Ayuntamiento ha destacado el refuerzo de los recursos residenciales, que han incrementado su capacidad en un 55,2% desde 2021 al pasar de 183 a 284 plazas, sin tener listas de espera.

De enero a octubre de este año, el dispositivo de acogida ha ofrecido protección residencial a 431 personas (entre los cuales hay 237 mujeres y 190 niños y adolescentes) a través de alojamientos de urgencia, casas de media estancia y pisos de autonomía compartidos.

EL SAV SE MANTIENE ESTABLE

La actividad del SAV de la Guardia Urbana se ha mantenido estable respecto al mismo periodo de 2025, con 253 asesoramientos y 367 denuncias interpuestas durante 2026 frente a las 638 atenciones totales registradas el año anterior.

El servicio policial ha efectuado 35 derivaciones a urgencias sociales para alojamiento inmediato, ha constatado que el 13% de los casos han implicado a menores y ha logrado la concesión del 38% de las órdenes de protección solicitadas.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2023, el dispositivo de la Guardia Urbana ha atendido a un total de 2.819 víctimas, ha tramitado 1.679 denuncias y ha realizado 169 derivaciones habitacionales de urgencia.

Actualmente, este cuerpo presta atención especializada desde sus sedes de Ciutat Vella y Nou Barris, y el consistorio ha previsto ampliar esta red en los próximos años con la apertura de una nueva oficina en la futura comisaría del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.