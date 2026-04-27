Barcelona busca "tomar posición" para el futuro con el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA

Collboni, Paneque y Carnicero en la presentación del Congreso Internacional de Arquitectura de la UIA - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Gobierno, Iñaqui Carnicero, ha reivindicado el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), que Barcelona acogerá del 28 de junio al 2 de julio, para "tomar posición" para afrontar los reto que plantea al futuro.

"Barcelona vuelve a invocar al pensamiento global, no desde la certeza, sino la conciencia de que todo está en transformación", ha señalado en la presentación del congreso este lunes en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

El congreso, que volverá a recalar en la capital catalana 30 años después tras el celebrado en 1996, centrado en explicar el 'Modelo Barcelona' después de la transformación de la ciudad para los Juegos Olímpicos, recibirá a 250 ponentes y a 10.000 profesionales del sector, provenientes de 130 países, en más de 100 sesiones.

Los comisarios del congreso, Pau Bajet, Marions Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella y Carmen Torres han destacado los Open Forum, que se celebrarán por la tarde en la explanada de las Tres Xemeneies en una "estructura efímera" con capacidad para 1.500 personas, como intercambio de ideas y debate colectivo.

Junto a las Tres Xemeneies, la sede del congreso será el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y la Sagrada Familia tendrá un papel especial, acogiendo la ceremonia de entrega de los premios trienales de la UIA.

También se llevarán a cabo más de 70 itinerarios por Barcelona y su entorno con el objetivo de conectar los contenidos que se lleven a cabo en el marco del congreso con el territorio, incluyendo visitas a espacios restringidos, abiertos excepcionalmente para la ocasión.

COLLBONI

Collboni ha destacado el "legado físico pero sobre todo intangible" que dejarán tanto la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, que al ciudad ostenta este 2026, como el congreso, la primera en el plano ciudadano y la segunda en el profesional, empoderándolo para poner solución a los retos actuales.

En este sentido, el alcalde ha señalado a la crisis de la vivienda, la el cambio climático y el "derecho a la belleza" de todos los ciudadanos, y ha destacado que Barcelona vaya a acoger el Congreso de la UIA por segunda vez en relativamente poco tiempo, como referencia internacional a nivel arquitectónico.

PANEQUE

Paneque ha señalado que el congreso ensalza a la arquitectura como "acto de transformación" y, por tanto, como marco de acción política que debe ser vehiculado por la Administración pública para abordar los retos del futuro, que también interpelan a Catalunya.

"Esperemos que este congreso nos ayude a ver de dónde venimos pero, sobre todo, a ver hacia dónde tenemos que ir, teniendo en cuenta nuestras raíces", ha sostenido al consellera.

VALL-LLOSERA Y CASAMIGLIA

La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y del Congreso, Marta Vall-llosera, que ha abierto la presentación, ha afirmado que será un evento diferente y a la vez transformador, con el objetivo de "compartir y avanzar en los retos y anhelos" de la arquitectura.

A continuación, el decano del COAC, Guillem Costa Calsamiglia, ha asegurado que será un "espacio para el debate y la reflexión, y una plataforma para generar conocimiento", y lo ha destacado como ejemplo de la alianza entre instituciones públicas y el sector privado.