Barcelona cierra el acceso a las playas al elevar la alerta por mala mar a fase de emergencia

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a fase de emergencia su Plan Básico de Emergencias por mala mar, activado este lunes en fase de alerta, y ha cerrado el acceso a todas las playas de la ciudad.

En un comunicado este martes, ha pedido a la ciudadanía aumentar la precaución y evitar el acceso al litoral ante la previsión de que se produzcan olas de más de 4 metros.

La Guardia Urbana se ha desplegado por toda la costa barcelonesa para impedir el paso a espigones y zonas donde rompe el oleaje para evitar incidentes, y ha procedido a cerrar todas las playas, ya que durante esta fase está prohibido practicar surf.