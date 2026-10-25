Barcelona Comerç condena los disturbios en Barcelona y pide firmeza a las administraciones

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Comerç, que agrupa a 24 ejes comerciales de Barcelona, ha condenado los "actos de violencia absolutamente injustificables" de este sábado en el centro de la ciudad, y ha pedido a las administraciones que actúen con firmeza.

En un comunicado, ha mostrado su indignación ante los incidentes en los que diversos comercios "han sufrido saqueos, destrozos y actos vandálicos".

Barcelona Comerç ha expresado su solidaridad y apoyo a los comerciantes y trabajadores de los establecimientos afectados.

La entidad ve inadmisible que el comercio tenga que sufrir las consecuencias de este tipo de actuaciones, y ha dicho que "ninguna reivindicación ni protesta puede justificar la violencia, el saqueo de establecimientos y la destrucción de bienes públicos y privados".

"No podemos normalizar que una concentración obligue a cerrar los comercios y acabe con negocios saqueados", ha sostenido, y ha pedido a las administraciones que actúen con firmeza para que los hechos no queden impunes y no se repitan.