Barcelona despedirá el año con un espectáculo con música original de Marc Parrot

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona despedirá este miércoles el 2025 con un espectáculo de gran formato con drones, pirotecnia y luz en la Font Màgica de Montjuïc, con la dirección musical y creativa del músico barcelonés Marc Parrot, que presentará una composición original de 20 minutos.

La obra combina la sonoridad de instrumentos tradicionales catalanes con texturas electrónicas, creando "una identidad sonora única que dialoga con la tecnología" y que tendrá como hilo conductor los cuatro elementos (aire, agua, tierra, fuego, explica el consistorio en un comunicado.

La producción continúa a cargo de la compañía francesa Groupe F, especialista en grandes formatos, que integrará música, drones, tecnología audiovisual y pirotecnia.

Las coreografías de drones se combinarán con la pirotecnia bajo la dirección de Christophe Berthonneau y el diseño pirotécnico de Rodrigo Oyarzo-Contador.

COMPLEJIDAD TÉCNICA

El espectáculo incluirá 500 drones, 1.400 kilos de material pirotécnico, efectos que llegan hasta los 180 metros de altura y un despliegue de 78 cabezas móviles ubicadas entre la plaza de Puig i Cadafalch y una grúa a 60 metros.

La coordinación de todos los elementos requerirá más de 25.000 órdenes de sincronización y la Font Màgica de Montjuïc volverá a ser parte del espectáculo tras la sequía de años anteriores.

El acto, totalmente gratuito, comenzará a las 22 horas con un espectáculo especial de la fuente y la avenida de la Reina Maria Cristina se convertirá en un escenario abierto para despedir el año.

BANDA SONORA

La banda sonora original, a cargo de Parrot, con una duración aproximada de 20 minutos, empezará a las 23.50 y acabará a las 00.10 horas y estará estructurada en cuatro secciones inspiradas en los elementos naturales.

Parrot ha contado con la colaboración de músicos reconocidos del ámbito de la copla y la música tradicional como la Cobla Meravella y los músicos Roger Andorrà, Guillem Ballaz, Albert Garcia y Carlos Manzanares.