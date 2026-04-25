Barcelona entrega las primeras 60 viviendas de alquiler asequible de la Illa Acer

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la entrega de llaves de 60 viviendas de alquiler asequible de la Illa Acer - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de las primeras 60 viviendas de alquiler asequible de la Illa Acer, en el barrio de La Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc.

Se trata de la segunda promoción de vivienda protegida más grande de la ciudad después de la Illa Glòries, con 234 viviendas repartidas en dos bloques y 5 escaleras, habiéndose adjudicado 172 de ellas en régimen de alquiler asequible y 62 en derecho de superficie, informa el consistorio en un comunicado.

La promoción de Illa Acer cuenta también con 77 plazas de aparcamiento para coches, 12 de ellas adaptadas, 54 para motocicletas y 256 para bicicletas.

Esta promoción ha sido impulsada por el Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona (IMHAB), que ha invertido 32,8 millones de euros con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se espera que las 174 viviendas restantes se entreguen a lo largo de 2026.

Collboni ha afirmado que esta promoción es "un ejemplo más de la apuesta del gobierno municipal por aumentar el parque de vivienda pública" con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a quedarse en su ciudad.

Además, ha animado a los adjudicatarios a "llenar de vida el barrio", una de las zonas en expansión de la ciudad, y ha destacado que el Ayuntamiento trabaja para movilizar todo el suelo disponible en la ciudad para construir el equivalente a 10.000 pisos en los próximos años, después de haber entregado 1.847 viviendas durante el mandato.

PISOS DE ENTRE UNA Y TRES HABITACIONES

Las viviendas que se han entregado tienen entre una y tres habitaciones y cuentan con una superficie de entre 43,31 y 78,85 metros cuadrados, con un precio para el alquiler situado en los 10,01 euros por metro cuadrado, entre 401,20 y 789,29 euros para cada vivienda, además de los gastos comunitarios y el IBI y otros tributos.

Entre los pisos construidos se ha hecho una reserva de 40 viviendas para los vecinos de la zona, 16 para familias monoparentales, 48 para menores de 35 años y 12 para personas con necesidad de vivienda adaptada.

La promoción es una de las tres parcelas que conforman la manzana delimitada por las calles Motors, Acer, Ascó y Cal Sisó y ocupa una superficie aproximada de 5.600 metros cuadrados, y el interior de la manzana servirá para crear un jardín central integrando materiales de acabados duros y vegetales con árboles de grandes dimensiones.