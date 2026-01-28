Barcelona espera ser proclamada Capital Europea del Comercio de Proximidad este miércoles

Archivo - Compras navideñas de última hora, en el Mercado de la Boquería de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona participa este miércoles en la jornada final del programa para escoger a la Capital Europea del Comercio de Proximidad en Bruselas, donde competirá por este título contra las otras dos finalistas: Utrecht (Países Bajos) y Zaragoza.

A partir de las 14.00, la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, que encabeza la delegación barcelonesa en la capital belga, presentará la candidatura y, posteriormente, a las 19.00, se celebrará la ceremonia oficial donde se decidirá la ciudad ganadora, indica el consistorio en un comunicado.

Acompañan a Gil el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig; el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené; el presidente del Consell de Gremis de Catalunya, Joan Guillén, y el presidente de Comertia, Ignasi Pietx, partícipes de la "candidatura unitaria" de Barcelona.