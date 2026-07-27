Barcelona exhibirá su "diversidad sonora y cultural" con 109 conciertos gratis por la Mercè

Presentación del programa musical - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona celebrará la Mercè del 23 al 27 de septiembre con 109 conciertos gratuitos en los programas Música Mercè y Barcelona Acció Musical (BAM), con los que espera exhibir la "diversidad sonora y cultural" de la ciudad, con atención al talento emergente, así como a figuras consolidadas.

Lo ha anunciado la jefa de Fiestas y Tradiciones del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Anna Lleó, en rueda de prensa este lunes acompañada por la comisaria del Mercè Música, Gisela Sais, y las comisarias del BAM, Marta Mei y Aina Pociello.

Los 109 conciertos de este año se repartirán por 16 escenarios y 14 localizaciones, y este año la programación contará con 11 presentaciones de proyectos, entre ellas el nuevo disco de Luísa Sobral, y hasta 5 producciones propias, como La Barcelona Flamenca.

MÚSICA MERCÈ

El Música Mercè contará con una treintena de conciertos por toda la ciudad dedicados a conectar la tradición popular con la experimentación eléctrica y la improvisación contemporánea, a los que se suman 3 propuestas provinientes de Shanghai, la ciudad invitada a las fiestas este año.

A las propuestas de la programación dirigida por Gisela Sais se añaden las añianzas con Rac105 y Europa FM en la avenida Maria Cristina, con las actuaciones de Maria Jaume, Els Amics de les Arts, Els Catarres y al artista sorpresa de este año, y con Los40 en la playa del Bogatell, con las actuaciones de Sexenni, Miki Núñez y Buhos.

Asimismo, el Bogatell acogerá el sábado la Nit Mediterràniament d'Estrella Damm, con algunos de los nombres más queridos del panorama catalán, entre ellos Al·lèrgiques al Pol·len (20.00 horas) La Pegatina (21.30) y Svetlana (1.30).

BAM

El BAM abrirá una nueva etapa bajo al dirección de Mei y Pociello, ganadoras del concurso celebrado en abril, con el objetivo de reivindicar el espíritu de riesgo, disidencia sonora e investigación estética de esta programación.

La plaça Catalunya será uno de los principales escenarios del BAM, con conciertos miércoles, viernes y sábado, al que se suma el de la Rambla del Raval y el Moll de la Fusta, además de la Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Finalmente, el BAM - Acció Cultura Viva celebrará su décima edición dedicándose a encumbrar el recinto de la Fabra i Coats como espacio de descubrimiento musical y de encuentro de ciudadanía, con conciertos tanto el sábado como el domingo.